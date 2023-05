Wahl in Bremen

Andreas Bovenschulte von der Partei SPD will eine neue Regierung in Bremen bilden. (Kay Nietfeld/dpa)

Der Kandidat von der SPD heißt Andreas Bovenschulte. Er ist Bürgermeister von Bremen. Er hat gute Chancen, das auch zu bleiben. Auf dem 2. Platz kam die Partei CDU.

Es ist noch nicht klar, wer in Bremen regieren wird. Keine Partei hat genug Stimmen bekommen, um alleine zu regieren. Bovenschulte will mit mehreren Parteien über eine Zusammenarbeit sprechen. Das nennt man Koalition. Bislang haben in Bremen die SPD, die Partei Die Grünen und die Partei Die Linke gemeinsam regiert.

Bremen ist das kleinste Bundes-Land in Deutschland. Das Parlament heißt Bürgerschaft. Die gewählten Politiker und Politikerinnen sind in der Bürgerschaft. Den Regierungs-Chef in Bremen nennt man Bürger-Meister. Die Regierung heißt Senat.

Viele Politiker und Politikerinnen wollen eine bessere Bildung für die Menschen in Bremen. In Bremen gibt es große Probleme in der Bildung. Jeder 10. Schüler verlässt die Schule ohne Abschluss. Außerdem sind die Schul-Gebäude schlecht.

Ein anderes Problem in Bremen ist der Verkehr. Der Verkehr soll besser für die Umwelt werden. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie das passieren soll.