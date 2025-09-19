Jair Bolsonaro war früher Präsident von dem Land Brasilien. (picture alliance / Luis Nova)

Putsch bedeutet: Eine Regierung wird mit Gewalt entmachtet. Im Jahr 2022 hat Bolsonaro die Präsidentschafts-Wahl verloren. Gewinner war Inácio Lula da Silva. Bolsonaro wollte Lula da Silva entmachten. Bolsonaro hat diesen Putsch mit einigen Verbündeten aus der Regierung, aus dem Militär und aus den Geheim-Diensten geplant.

Im Januar 2023 sind dann in der Stadt Brasília 4.000 Verbündete von Bolsonaro in das Regierungs-Viertel gestürmt. Sie haben Häuser und Geschäfte verwüstet.

Seit August ist Bolsonaro im Haus-Arrest. Das heißt: Er darf sein Haus nicht verlassen. Die Anwälte von Bolsonaro haben gesagt: Wir werden das Urteil nicht akzeptieren.