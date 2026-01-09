Brandenburg: SPD beendet Koalition mit BSW

Links: Britta Müller von der Partei BSW. Rechts: Minister-Präsident Woidke von der SPD. Das Bild ist aus dem Dezember. (picture alliance / dpa / Michael Bahlo)

Der Minister-Präsident von Brandenburg heißt Dietmar Woidke. Er ist von der SPD. Woidke sagt: Ich kann mich auf die Partei BSW nicht mehr verlassen.

Woidke will jetzt eine neue Regierung mit der Partei CDU bilden. Die Gespräche sollen bald beginnen. Bis dahin will die SPD alleine weiter regieren. Das nennt man Minderheits-Regierung.

Die SPD und das BSW hatten im Landtag von Brandenburg zusammen eine knappe Mehrheit. Sie haben über viele Gesetze gestritten. Die Politiker vom BSW haben auch untereinander gestritten.

Am Ende haben mehrere Abgeordnete vom BSW gesagt: Es reicht. Wir verlassen die BSW-Fraktion im Landtag. Damit hatte die Regierungs-Koalition keine Mehrheit mehr.

Oft sagt der Minister-Präsident in einer solchen Situation: Wir lassen einen neuen Landtag wählen. Das will Dietmar Woidke aber erst einmal nicht.

Bei der letzten Landtags-Wahl ist die Partei AfD auf den 2. Platz gekommen. Bei einer Neu-Wahl könnte sie die meisten Stimmen bekommen. Das ist das Ergebnis von einer Umfrage im Dezember.

Der Verfassungs-Schutz sagt: Die AfD in Brandenburg ist rechts-extrem.