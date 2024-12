Neue Regierung in Brandenburg

Neue Landesregierung in Brandenburg (Michael Bahlo/dpa/Sebastian Gollnow )

Woidke war schon bisher Minister-Präsident in Brandenburg. Er ist jetzt vom Landtag in Potsdam wieder-gewählt worden. Allerdings hat er das erst in der 2. Wahl-Runde geschafft. In der 1. Runde haben nicht alle Abgeordneten von der Koalition für ihn gestimmt. In der 2. Wahl-Runde haben dann auch Abgeordnete von den anderen Parteien für ihn gestimmt.

Nach der Abstimmung ist Woidke im Amt vereidigt worden. Auch seine Minister und Ministerinnen haben ihr Amt angetreten. Damit regiert jetzt in Brandenburg eine Koalition von SPD und BSW. Das BSW hat sich erst im Januar gegründet. Woidke hat vorher mit CDU und Grünen regiert.