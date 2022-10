Brand-Anschlag auf Flüchtlings-Heim

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Flüchtlings-Unterkunft. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Der Brand-Anschlag war in einem ehemaligen Hotel in der Nähe von der Stadt Wismar. In dem Gebäude lebten 14 Flüchtlinge aus der Ukraine und 3 Mitarbeiter. Das Gebäude ist zerstört. Niemand wurde bei dem Anschlag verletzt. Einige Tage vorher hatte jemand Haken-Kreuze an den Eingang geschmiert.

In Mecklenburg-Vorpommern ermittelt der Staats-Schutz. Er gehört zur Landes-Polizei. Der Staats-Schutz ermittelt, wenn es eine Straf-Tat gibt, die vielleicht einen politischen Grund hat. Das heißt, wenn Links- oder Rechts-Extremisten eine Tat begehen.

Die Integrations-Beauftragte von der Bundesregierung heißt Alabali-Radovan. Sie hat gesagt: Das war ein Brand-Anschlag. Sie hat an die Brand-Anschläge aus rassistischen Grünen in den Städten Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln erinnert. Sie sind vor ungefähr 30 Jahren geschehen. Mehrere Menschen sind damals gestorben.