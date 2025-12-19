Terror-Anschlag auf jüdisches Fest in Australien

Bei einem Terror-Anschlag in Sydney wurden mindestens 12 Menschen getötet. (Mark Baker / AP / dpa / Mark Baker)

Die Feier war zu dem jüdischen Fest Chanukka. Es war an dem bekannten Strand "Bondi Beach". 2 Männer sind mit Waffen dorthin gekommen und haben geschossen.

Die Polizei sagt: Die 2 Angreifer waren ein 50 Jahre alter Mann und sein Sohn. Der Vater ist selbst erschossen worden. Der Sohn ist schwer verletzt worden. Die Polizei hat ihn festgenommen. Der Sohn ist 24 Jahre alt.

Die Polizei sagt: Der Sohn hat Verbindung zu einer islamischen Terror-Gruppe gehabt. Die Gruppe heißt islamischer Staat. Vater und Sohn waren wohl Anti-Semiten. Das sind Menschen, die Juden und Jüdinnen hassen.

Viele Politiker in Australien und anderen Ländern sagen: Das war ein schrecklicher Anschlag gegen Juden. Wir halten zu jüdischen Menschen.