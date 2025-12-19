Nachrichten in
Einfacher Sprache


Terror-Anschlag auf jüdisches Fest in Australien

In dem Land Australien hat es einen Terror-Anschlag gegeben. In der Stadt Sydney gab es ein Fest an einem jüdischen Feier-Tag. Angreifer haben dort 15 Menschen getötet.

Retter bringen eine Person auf einer Trage zu einem Kranken-Wagen.
Bei einem Terror-Anschlag in Sydney wurden mindestens 12 Menschen getötet. (Mark Baker / AP / dpa / Mark Baker)
Die Feier war zu dem jüdischen Fest Chanukka. Es war an dem bekannten Strand "Bondi Beach". 2 Männer sind mit Waffen dorthin gekommen und haben geschossen.
Die Polizei sagt: Die 2 Angreifer waren ein 50 Jahre alter Mann und sein Sohn. Der Vater ist selbst erschossen worden. Der Sohn ist schwer verletzt worden. Die Polizei hat ihn festgenommen. Der Sohn ist 24 Jahre alt.
Die Polizei sagt: Der Sohn hat Verbindung zu einer islamischen Terror-Gruppe gehabt. Die Gruppe heißt islamischer Staat. Vater und Sohn waren wohl Anti-Semiten. Das sind Menschen, die Juden und Jüdinnen hassen.
Viele Politiker in Australien und anderen Ländern sagen: Das war ein schrecklicher Anschlag gegen Juden. Wir halten zu jüdischen Menschen.
Wörter-Buch

  • Australien

    Australien ist ein großes Land. Es liegt sehr weit von Deutschland entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Die meisten Menschen in Australien sprechen Englisch. Die Hauptstadt heißt Canberra.

  • Judentum

    Das Judentum ist eine der Weltreligionen. Das heilige Buch der Juden heißt Torah. Juden beten nicht in einer Kirche, sondern in einer Synagoge. Früher sind Juden in vielen Ländern verfolgt worden. In der Nazi-Zeit haben Deutsche und ihre Helfer in vielen Ländern Millionen Juden ermordet. Auch heute werden in manchen Ländern Juden noch verfolgt.

  • IS oder Islamischer Staat

    Die Gruppe Islamischer Staat ist eine islamistische Terror-Gruppe. Man nennt sie auch kurz IS oder ISIS. Die Abkürzung steht für "Islamischer Staat im Irak und in Syrien". Die Terror-Gruppe IS sagt: Wir wollen einen islamischen Staat gründen. In diesem Staat sollen alle Menschen so leben, wie der Islam es vorschreibt. Die Gruppe hat aber eine besonders strenge Vorstellung vom Islam und seinen Regeln. Die Gruppe kämpft unter anderem in den Ländern Syrien und im Irak. Dort hat sie schon viele Menschen getötet. Die Terror-Gruppe hat auch schon in vielen anderen Ländern Anschläge verübt.

