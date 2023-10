Bomben-Drohungen gegen Schulen

Polizisten stehen vor einer Schule, weil es eine Drohung mit einem Bomben-Anschlag gegeben hat. (picture alliance / dpa / Sascha Thelen / Sascha Thelen)

Die Drohungen stehen meistens in einer E-Mail. Dort steht dann: In einem Haus wird eine Bombe explodieren.

Die Menschen in den Schulen oder Bahnhöfen müssen diese Gebäude dann verlassen. Die Polizei durchsucht die Häuser. Die Polizei schaut nach, ob dort Spreng-Stoff ist. Bis jetzt hat sie in keinem Gebäude eine Bombe gefunden. Die Polizei will herausfinden: Wer ist für die Drohungen verantwortlich? Diese Personen werden dann bestraft.

Einige von den Bomben-Drohungen könnten mit dem Krieg im Nahen Osten zu tun haben. Die Polizei in Deutschland sagt: Einige von den E-Mails waren mit "Hamas" unterschrieben.

In dem Krieg im Nahen Osten hat die Terror-Organisation Hamas das Land Israel überfallen und viele Menschen getötet. Israel greift die Terroristen von der Hamas im Gaza-Streifen an. Auch dort gibt es viele Tote.