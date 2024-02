Blockade von dem Presse-Verteil-Zentrum in Hamburg. (Steven Hutchings / TNN / dpa)

Die Demonstranten haben ein Presse-Verteil-Zentrum in der Stadt Hamburg mit Traktoren, Last-Wagen und Autos blockiert. Von dort aus werden Zeitungen und Zeit-Schriften in die Läden gefahren. Und die Demonstranten haben die Druckerei von einer Zeitung in der Stadt Hameln blockiert. Sie haben auch vor einem Haus von dem Radio-Sender NDR in der Stadt Hannover demonstriert.

Die Demonstranten sagen: Diese Medien berichten falsch über vieles, was in Deutschland gerade passiert. Zum Beispiel berichten sie falsch über die Proteste von den Bauern.

Gewerkschaften und Verbände von Journalisten finden diese Blockaden schlecht. Ein wichtiger Verband heißt DJV. Er hat gesagt: Die Blockaden sind Angriffe gegen die Presse-Freiheit. Presse-Freiheit heißt: Niemand darf Journalisten vorschreiben, was sie berichten.

Der DJV hat auch gesagt: Wer mit den Berichten von den Journalisten unzufrieden ist, hat andere Möglichkeiten: Er kann einen Brief an die Zeitung oder den Sender schicken. Oder er kann sie im Internet kritisieren. Oder er kann sich bei einer ganz bestimmten Stelle beschweren: Sie heißt Deutscher Presse-Rat.