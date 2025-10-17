Borussia Dortmund ist deutscher Meister im Blinden-Fußball

Jonathan Tönsing spielt als Blinden-Fußballer bei Borussia Dortmund. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Schaefer)

Der letzte Spiel-Tag war in der Stadt Nürnberg. Dortmund hat 2:0 gegen den Verein SF BG Blista Marburg gewonnen. Ein Spieler von Dortmund ist auch bester Spieler in der Saison und Torschützen-König geworden. Er heißt Jonathan Tönsing.

Der Trainer von den Blinden-Fußballern in Dortmund heißt Enrico Göbel. Göbel sagt: Ich bin stolz auf meine Spieler und Spielerinnen. Sogar der Sport-Direktor vom Deutschen Fußball-Bund hat in Nürnberg zugeschaut. Er heißt Rudi Völler und ist ein berühmter Fußballer.

Bei dem Blinden-Fußball spielen in jeder Mannschaft 5 Spieler. Viele Spieler tragen Binden oder Pflaster über den Augen. So ist sicher: Kein Spieler kann etwas sehen. Nur die Tor-Hüter können sehen. Die Tor-Hüter, die Trainer und Mannschaft-Führer dürfen den Spielern zurufen, wohin sie laufen sollen. In dem Ball sind Rasseln, damit man hört, wo er gerade ist.