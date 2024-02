Preis für Verein aus Eichsfeld

Ein blinder Läufer und sein Guide. (imago images / YAY Images / via www.imago-images.de)

Der Verein heißt LAC Eichsfeld und ist im Bundes-Land Thüringen. Der Verein bringt blinde und seh-behinderte Läufer und Läuferinnen mit Helfern zusammen. Die Helfer heißen "Guides". Guide ist englisch und heißt auf deutsch "Führer" oder "Führerin". Der Guide "zeigt" dem Läufer, wohin laufen er soll. Beide halten dafür ein Band in der Hand. So sind sie verbunden. Und die Läuferin oder der Läufer weiß: Hier muss ich lang. In Deutschland gibt es schon mehrere 100 solcher Guides.

Für diese Idee hat der LAC Eichsfeld den "Großen Stern des Sports" in Gold bekommen. Außerdem hat er 10.000 Euro bekommen. Der Preis wird vom Deutschen Olympischen Sport-Bund vergeben. Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat den wichtigen Preis überreicht.

Der LAC Eichsfeld sucht inzwischen auch Guides für blinde und seh-behinderte Ski-Fahrerinnen und Ski-Fahrer. Bald soll es auch Guides fürs Schwimmen und Rad-Fahren geben. Die Gründer von dem Verein sagen: Wir dachten, dass es wichtig ist, was wir machen. Aber wir haben nicht gedacht, dass es so ein großer Erfolg wird.