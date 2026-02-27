Deutsche Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden

Der Bischof von Hildesheim, Heimer Willmer, ist neuer Chef von der Bischofs-Konferenz. (picture alliance / HMB Media / Julien Becker)

Heiner Wilmer ist damit für die nächsten 6 Jahre Chef von der katholischen Deutschen Bischofs-Konferenz. Bisher war das der Bischof von Limburg, Georg Bätzing.

Die Deutsche Bischofs-Konferenz ist die wichtigste Gruppe von der katholischen Kirche in Deutschland. Der Vorsitzende leitet die Diskussionen zwischen den Bischöfen. Und er vertritt die Bischöfe nach außen, zum Beispiel gegenüber dem Papst.

Heiner Wilmer ist für Veränderungen in der Kirche. Er ist zum Beispiel für den "Synodalen Weg". So heißt der Reform-Prozess in der katholischen Kirche. Dabei geht es zum Beispiel um den sexuellen Missbrauch in der Kirche und Fragen wie: Können Frauen mehr Rechte in der katholischen Kirche bekommen? Oder: Können homosexuelle Paare einen Segen bekommen?