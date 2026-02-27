Nachrichten in
Deutsche Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden

Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben einen neuen Vorsitzenden gewählt. Sie haben den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gewählt.

Bischof Heiner Wilmer bei einer Presse-Konferenz.
Der Bischof von Hildesheim, Heimer Willmer, ist neuer Chef von der Bischofs-Konferenz. (picture alliance / HMB Media / Julien Becker)
Heiner Wilmer ist damit für die nächsten 6 Jahre Chef von der katholischen Deutschen Bischofs-Konferenz. Bisher war das der Bischof von Limburg, Georg Bätzing.
Die Deutsche Bischofs-Konferenz ist die wichtigste Gruppe von der katholischen Kirche in Deutschland. Der Vorsitzende leitet die Diskussionen zwischen den Bischöfen. Und er vertritt die Bischöfe nach außen, zum Beispiel gegenüber dem Papst.
Heiner Wilmer ist für Veränderungen in der Kirche. Er ist zum Beispiel für den "Synodalen Weg". So heißt der Reform-Prozess in der katholischen Kirche. Dabei geht es zum Beispiel um den sexuellen Missbrauch in der Kirche und Fragen wie: Können Frauen mehr Rechte in der katholischen Kirche bekommen? Oder: Können homosexuelle Paare einen Segen bekommen?
Wörter-Buch

  • Bischofs-Konferenz

    In der Deutschen Bischofs-Konferenz versammeln sich alle katholischen Bischöfe in Deutschland. Die Mitglieder beraten sich gegenseitig und sprechen sich über ihre Arbeit ab. Sie treffen sich 2 Mal im Jahr: einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.

  • Bischof oder Bischöfin

    Ein Bischof oder eine Bischöfin ist eine wichtige Person in der Kirche. Er oder sie ist immer für eine bestimmte Region zuständig. In der Katholischen Kirche können nur Männer Bischof werden. In der Evangelischen Kirche gibt es auch Bischöfinnen.

  • Katholische Kirche

    Die Katholische Kirche ist eine der großen Religions-Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt. Die Gläubigen nennt man Katholiken oder Katholikinnen. Katholik wird man durch die Taufe. Die meisten Familien lassen ihre Kinder als Babys taufen. Der oberste Chef von der katholischen Kirche in der ganzen Welt ist der Papst. Katholiken sind Christen. Die meisten Christen in Deutschland sind entweder katholisch oder evangelisch.

  • Papst

    Der Papst leitet die katholische Kirche in der ganzen Welt. Er ist der oberste Chef der Katholiken. Der Papst wohnt und arbeitet im Vatikan in der italienischen Hauptstadt Rom. Wenn ein Priester zum Papst gewählt wird, darf er sich einen neuen Vornamen geben. Er wird dann nur noch bei diesem Vornamen genannt.

