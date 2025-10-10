Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Bekannter "Bild"-Autor gestorben

Franz Josef Wagner war ein bekannter Autor bei der Zeitung "Bild". Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben.

Audio herunterladen
Das Foto zeigt den Journalisten Franz Josef Wagner
Der Kolumnist Franz Josef Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa)
Franz Josef Wagner hatte bei der "Bild"-Zeitung eine tägliche Kolumne. In einer Kolumne schreibt der Autor seine Meinung zu einem Thema. Franz Josef Wagner hat seine Kolumne immer wie einen Brief geschrieben. Darum hieß die Kolumne "Post von Wagner".
Diesen "Brief" hat er oft an Leute geschrieben, die er dann kritisiert hat. Aber er hat auch an Leute geschrieben, die er für etwas gelobt hat. Er hat dann oft geschrieben: "Machen Sie weiter so!" Manche Leute fanden seine Texte aber auch beleidigend. Darum gab es einige Rechts-Streits.
Vor der Kolumne hatte Franz Josef Wagner bereits andere Jobs im Journalismus. Er war zum Beispiel in den 1990er-Jahren Chef-Redakteur bei der Zeitschrift "Bunte". Ende der 1990er-Jahre wurde er Chef-Redakteur der "B.Z." und "B.Z. am Sonntag" in Berlin. Danach wechselte er zur "Bild"-Zeitung.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Journalist oder Journalistin

    Journalist ist ein Beruf. Journalisten arbeiten zum Beispiel bei Zeitungen, beim Radio oder beim Fernsehen. Sie berichten über Dinge, die in der Welt passieren.

zum Wörter-Buch