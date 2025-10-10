Bekannter "Bild"-Autor gestorben

Der Kolumnist Franz Josef Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa)

Franz Josef Wagner hatte bei der "Bild"-Zeitung eine tägliche Kolumne. In einer Kolumne schreibt der Autor seine Meinung zu einem Thema. Franz Josef Wagner hat seine Kolumne immer wie einen Brief geschrieben. Darum hieß die Kolumne "Post von Wagner".

Diesen "Brief" hat er oft an Leute geschrieben, die er dann kritisiert hat. Aber er hat auch an Leute geschrieben, die er für etwas gelobt hat. Er hat dann oft geschrieben: "Machen Sie weiter so!" Manche Leute fanden seine Texte aber auch beleidigend. Darum gab es einige Rechts-Streits.

Vor der Kolumne hatte Franz Josef Wagner bereits andere Jobs im Journalismus. Er war zum Beispiel in den 1990er-Jahren Chef-Redakteur bei der Zeitschrift "Bunte". Ende der 1990er-Jahre wurde er Chef-Redakteur der "B.Z." und "B.Z. am Sonntag" in Berlin. Danach wechselte er zur "Bild"-Zeitung.