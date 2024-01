Das ist das UNICEF-Foto des Jahres. Der polnische Fotograf Patryk Jaracz hat es gemacht. (Patryk Jaracz / Unicef)

UNICEF sucht jedes Jahr besondere Fotos aus. Dieses Jahr hat ein Fotograf aus dem Land Polen gewonnen. Der Fotograf heißt Patryk Jaracz. Auf seinem Bild sind drei Mädchen auf einer Wiese in dem Land Ukraine zu sehen. Eins von den Mädchen fährt Fahrrad.



Hinten auf dem Bild sieht man viel Rauch. Der Rauch ist von einem Feuer in einem Lager für Öl. Dazu muss man wissen: In der Ukraine ist Krieg. Das russische Militär hat die Ukraine angegriffen. Auch das Feuer auf dem Foto kommt von einem russischen Angriff.



Die UNICEF sagt: Das Foto zeigt, wie stark Kinder sind. Kinder können sich auch im Krieg freuen und spielen.