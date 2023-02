Türkei stoppt Suche nach Überlebenden von Erd-Beben

Außen-Ministerin Baerbock (rechts) und Innen-Ministerin Faeser sind in das Katastrophen-Gebiet gereist. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Bei dem schweren Erd-Beben sind in der Region mindestens 47.000 Menschen gestorben. Viele Menschen werden vermisst. Zahlreiche Orte sind komplett zerstört. Oft wurden die Häuser sehr schlecht gebaut. Andere Länder versuchen, der Türkei und Syrien zu helfen. Sie spenden viel Geld. Damit sollen die Überlebenden versorgt werden.

Aus Deutschland sind zwei Ministerinnen in das Katastrophen-Gebiet geflogen: Außen-Ministerin Annalena Baerbock und Innen-Ministerin Nancy Faeser. Sie wollen dort überprüfen, ob die Hilfe aus Deutschland die Menschen in Not auch erreicht. Auch der Außen-Minister von dem Land USA ist in die Türkei geflogen.

In der Türkei und in Syrien gibt es regelmäßig Erd-Beben. Auch in den vergangenen Tagen hat die Erde wieder gebebt. Dabei sind in der Türkei mehrere Menschen gestorben.