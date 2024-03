US-Präsident Joe Biden hält die Rede "Zur Lage der Nation". (picture alliance / AP/ Pool / Shawn Thew)

Biden hat zum Beispiel gesagt: Trump sagt nicht die Wahrheit über den Angriff auf das Kapitol im Jahr 2021. Im Kapitol in der Stadt Washington sind die beiden Parlamente. Dort haben Unterstützer von Trump randaliert und Sicherheits-Kräfte angegriffen. Mehrere Menschen kamen damals ums Leben. Manche sagen: Das war ein Putsch-Versuch. Es gibt den Vorwurf gegen Trump: Er hat die Menschen zu einem Putsch aufgerufen. Biden hat in seiner Rede gesagt: Die Freiheit und die Demokratie in den USA sind so stark angegriffen worden wie schon seit fast 200 Jahren nicht mehr.

Biden hat auch gesagt: Wir müssen den russischen Präsidenten Putin stoppen. Russland hat das Land Ukraine angegriffen. Putin will auch andere Länder angreifen. Und Biden glaubt: Trump lässt Putin das machen, falls er wieder US-Präsident wird.

Biden hat auch noch gesagt: Die Menschen in dem Kriegs-Gebiet Gaza-Streifen brauchen unsere Hilfe. Das Land Israel muss mehr Hilfs-Lieferungen in den Gaza-Streifen erlauben.

Die Präsidenten-Wahl in den USA ist am 5. November. Dann entscheidet sich, ob Joe Biden oder Donald Trump Präsident wird. Beide haben die Vor-Wahlen von ihren Parteien gewonnen. Vor-Wahl bedeutet: Die Partei-Mitglieder bestimmen ihre Kandidaten für die Präsidenten-Wahl. Die Vor-Wahlen waren in allen 50 Bundes-Staaten von den USA.