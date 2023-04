Joe Biden möchte noch einmal Präsident von den USA werden. (AFP / Saul Loeb)

Biden ist in der Demokratischen Partei. Das ist eine der beiden großen Parteien in den USA. Biden hat für seine Entscheidung ein Video gemacht. In dem Video sagt er: Ich möchte die Arbeit zuende machen, die ich als Präsident begonnen habe.

In den USA darf eine Person 2 Mal Präsident oder Präsidentin werden. Biden ist 80 Jahre alt. Er ist schon jetzt der älteste Präsident, der in den USA je an der Macht war. Nach einer 2. Amts-Zeit wäre er 86 Jahre alt. Darum sagen viele Menschen in den USA: Biden ist zu alt.

Noch ist Biden aber nicht der Kandidat von der Demokratischen Partei. Er muss sich erst in einer Wahl gegen andere Politikerinnen und Politiker durchsetzen, die auch Kandidat von der Partei werden wollen. Das nennt man Vor-Wahl. Die Vor-Wahlen sind vor der richtigen Präsidenten-Wahl.

Die andere große Partei in den USA sind die Republikaner. Bei den Republikanern will sich der frühere US-Präsident Donald Trump wieder bewerben. Auch bei den Republikanern gibt es Vor-Wahlen. Bei der Präsidenten-Wahl wäre Trump 78 Jahre alt.