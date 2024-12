In Nordrhein-Westfalen dürfen Bibliotheken auch sonntags öffnen. (imago images / Andia / Delmarty / Alpaca / Andia.fr )

Verdi hat gesagt: Sonntags darf nicht gearbeitet werden. Deshalb muss die Regelung in Nordrhein-Westfalen geändert werden. Die Regierung von dem Bundes-Land dagegen findet: Öffentliche Bibliotheken sind Kultur-Einrichtungen. Dort kann man lesen. Lesen ist wichtig. Deshalb sollen die Bibliotheken an Sonntagen und an Feier-Tagen für einige Stunden öffnen.

Ein Gericht in Nordrhein-Westfalen hatte bereits für die Öffnung am Sonntag entschieden. Jetzt hat ein höheres Gericht in Leipzig gesagt: Die Regelung von dem Bundes-Land ist rechtmäßig. Das bedeutet: Die Büchereien dürfen auch an Sonntagen geöffnet sein.