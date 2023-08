Bibliothek des Jahres ist in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Zentral-Bibliothek hat in ihrer Jugend-Bibliothek eine digitale Graffiti-Wand. (IMAGO / Oliver Langel / IMAGO / Oliver Langel Duesseldorf Germany)

Die Zentral-Bibliothek in Düsseldorf ist sehr groß. Man kann dort nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch viele ungewöhnliche Sachen machen. Es gibt zum Beispiel eine digitale Wand. Darauf kann man Graffiti sprayen. Das sieht aus wie in echt. Aber wenn man alles löscht, ist die Wand wieder weiß.



In der Bibliothek gibt es auch ein Zukunfts-Labor. Dort kann man eine VR-Brille aufsetzen. VR ist die Abkürzung für "Virtual Reality". Das ist Englisch und heißt "Künstliche Wirklichkeit". Mit so einer VR-Brille fühlt man sich, als ob man wirklich woanders ist. Man kann damit durch einen künstlichen Raum gehen und kann alles sehen.



Und es gibt ein Studio in der Bibliothek. Darin kann man Podcasts aufnehmen. Das sind längere Hör-Stücke.