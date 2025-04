In der "Einfach Bibel" stehen 180 Texte. Der Inhalt von den Texten ist wie in der Bibel. Die Texte sind aber ganz neu geschrieben, damit sie leichter zu verstehen sind. Außerdem gibt es viele Bilder und Zeichnungen. Die Bibel hat auch eine besonders klare Schrift. Das bedeutet: Die Schrift können viele Menschen einfach lesen.

Bis jetzt gab es nur Kinder-Bibeln, wenn man die Texte in der Bibel nicht gut verstanden hat. Die Kinder-Bibeln passen aber nicht richtig für Jugendliche. Die "Einfach Bibel" ist in der Schule für den Religions-Unterricht. In der Kirche ist sie für den Unterricht für die Konfirmation.

Konfirmation feiern Jugendliche meistens mit 14 oder 15 Jahren. Sie lernen dafür etwas über die christliche Religion und die Bibel. Und sie erklären mit der Konfirmation: Ich gehöre zur Kirche.