Deutsche Biathleten starten mit WM-Medaille

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft holt das deutsche Mixed-Team Bronze. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Die Welt-Meisterschaft im Biathlon ist in diesem Jahr in der Stadt Lenzerheide in der Schweiz. Gleich im ersten Rennen bekamen die deutschen Sportlerinnen und Sportler eine Medaille.

In der Mixed-Staffel waren Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow dabei. Nur die Mannschaften aus Frankreich und Tschechien waren besser. Deutschland hatte seit 2019 keine Medaille in der Mixed-Staffel gewonnen.

Die Welt-Meisterschaft dauert 12 Tage. Am Sonntag den 23. Februar sind die letzten Rennen.