Franziska Preuß hat in der Sport-Art Biathlon den Gesamt-Welt-Cup gewonnen. (AP / Matthias Schrader)

Franziska Preuß gewann das letzte Rennen in dieser Saison in Norwegen. Durch den Sieg zog die 31-Jährige in der Gesamt-Wertung noch an Lou Jeanmonnot aus dem Land Frankreich vorbei.

Bei der Sport-Art Biathlon müssen die Sportlerinnen und Sportler Ski-Lang-Lauf machen. Dabei tragen sie ein Gewehr auf dem Rücken. Zwischen den Lang-Lauf-Runden müssen sie mit dem Gewehr auf Ziel-Scheiben schießen.