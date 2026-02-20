Nachrichten in
Deutsche Biathleten bekommen 12 Jahre später Gold

Die Olympischen Winter-Spiele 2016 waren in der russischen Stadt Sotschi. Russland hat damals Gold in der Biathlon-Staffel von den Männern gewonnen. Auf Platz 2 war Deutschland. Später kam heraus: Ein russischer Biathlet war gedopt. Deswegen hat Deutschland jetzt doch noch Gold bekommen.

Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp bei der Sieger-Ehrung in Italien. (dpa / Xinhua News Agency / Jiang Han)
In Italien gab es eine noch mal eine Sieger-Ehrung. Dort finden gerade die Winter-Spiele statt. Die 4 Biathleten vom deutschen Team 2016 haben Gold-Medaillen bekommen. Außerdem wurde die deutsche Hymne gespielt.
Die 4 Biathleten sind Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp. Erik Lesser hat gesagt: Die Sieger-Ehrung war sehr schön und emotional. Es ist wichtig, dass es Gerechtigkeit im Sport gibt.
Auch die anderen Medaillen wurden neu vergeben. Österreich hat Silber bekommen. Norwegen hat Bronze bekommen.
Wörter-Buch

  • Biathlon

    Biathlon ist eine Winter-Sport-Art. Die Sportlerinnen und Sportler machen Ski-Lang-Lauf. Und sie haben Gewehre dabei. An einem bestimmten Platz müssen sie auf Ziel-Scheiben schießen. Es gibt mehrere Runden. Wer beim Schießen nicht trifft, muss eine Straf-Runde laufen.

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Staffel-Lauf

    Der Staffel-Lauf ist eine Sport-Art. Es gibt mehrere Gruppen von Läufern. Jeder Läufer aus einer Gruppe muss eine Strecke laufen. Er hält einen Stab in der Hand. Wenn ein Läufer fertig gelaufen ist, gibt er den Stab dem nächsten Läufer aus seiner Gruppe. Der nächste Läufer muss dann die selbe Strecke laufen. Das geht so lange, bis alle Läufer die Strecke gelaufen sind. Die schnellste Gruppe gewinnt.

