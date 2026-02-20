Deutsche Biathleten bekommen 12 Jahre später Gold

Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp bei der Sieger-Ehrung in Italien. (dpa / Xinhua News Agency / Jiang Han)

In Italien gab es eine noch mal eine Sieger-Ehrung. Dort finden gerade die Winter-Spiele statt. Die 4 Biathleten vom deutschen Team 2016 haben Gold-Medaillen bekommen. Außerdem wurde die deutsche Hymne gespielt.

Die 4 Biathleten sind Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp. Erik Lesser hat gesagt: Die Sieger-Ehrung war sehr schön und emotional. Es ist wichtig, dass es Gerechtigkeit im Sport gibt.

Auch die anderen Medaillen wurden neu vergeben. Österreich hat Silber bekommen. Norwegen hat Bronze bekommen.