Erfolg für Sängerin Beyoncé

Beyoncé macht jetzt Country-Musik. (picture alliance / Chris Pizzello / Invision / AP / Chris Pizzello)

Country-Musik bedeutet: Es sind einfache Melodien und der Text ist oft eine Geschichte. In der Geschichte geht es um das Leben von einfachen Menschen auf dem Land. Es geht um Armut, Beziehungen oder Liebe zur Heimat. Die meisten County-Musikerinnen und Country-Musiker sind weiße Menschen.

Beyoncé will ein Country-Album veröffentlichen. 2 Lieder sind schon bekannt. Und eins davon ist jetzt an der Spitze von den Country-Charts in den USA. Beyoncé ist die 1. schwarze Frau, die das geschafft hat. Das Lied heißt "Texas Hold'em". Das ist Englisch und ist eine Variante von dem Karten-Spiel Poker. In dem Lied geht es um einen Mann, der wie ein Poker-Spieler nicht seine Gefühle zeigt.

Beyoncé kommt aus dem Bundes-Staat Texas. Dort leben viele Menschen auf dem Land und hören Country-Musik. Bisher hat Beyoncé aber eher Pop-Musik, Soul-Musik und Disco-Musik gemacht. Deshalb finden manche Country-Musiker: Es ist falsch, dass Beyoncé jetzt unsere Musik macht. Andere sagen: Es ist toll, dass Beyoncé Country-Musik macht. Außerdem gibt es in Country-Musik viele Elemente von Musik-Stilen, die schwarze Menschen erfunden haben.