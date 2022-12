Deutsche sollen mehr Sport machen

Bewegung für Politiker und Sportfunktionäre beim Gipfel zur Stärkung des Sports in Deutschland. (picture alliance / dpa / Joerg Carstensen)

In der Corona-Pandemie sind viele Menschen aus Sport-Vereinen ausgetreten. Denn beim Sport in einer Gruppe kann man sich leicht anstecken. Außerdem bewegen sich die meisten Menschen insgesamt zu wenig. Das soll sich nun ändern.

Der Bundes-Gesundheits-Minister heißt Karl Lauterbach. Er sagt: Bewegung ist wichtig für unsere Gesundheit. Und: Bewegung ist eine wichtige Medizin. Wer sich bewegt, wird viel weniger krank.

Bei dem Treffen haben Politikerinnen und Politiker mit wichtigen Menschen aus dem Sport beraten, was man tun kann. In nächster Zeit soll ein großer Plan entwickelt werden. Zum Beispiel sollen Turn-Hallen und Schwimm-Bäder moderner werden. Es soll mehr Sport in Schulen und Kitas geben. Und es soll bessere Angebote für Menschen mit Behinderung geben.