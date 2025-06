In Deutschland leben etwas mehr Menschen als vor einem Jahr

In Deutschland leben fast 84 Millionen Menschen. (picture alliance / Westend61 / William Perugini)

Der Grund ist die Einwanderung. Es sind mehr Menschen nach Deutschland gekommen, als Menschen weggezogen sind. Ohne Einwanderung gäbe es also weniger Menschen in Deutschland. Denn: Es sterben in Deutschland mehr Menschen als geboren werden.

In den Bundes-Ländern gibt es Unterschiede. In den Bundes-Ländern im Westen von Deutschland leben mehr Menschen. Zu diesen Bundes-Ländern gehören zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen. In den Bundes-Ländern im Osten leben etwas weniger Menschen. Zu diesen Bundes-Ländern gehören zum Beispiel Thüringen und Sachsen. Die größte Stadt in Deutschland ist Berlin. Dort leben fast 4 Millionen Menschen.