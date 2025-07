Forderung nach mehr Schutz vor Katastrophen

Die Menschen in Deutschland sollen besser vor Hoch-Wasser gewarnt werden. (imago / Future Image)

Die Vereinigung von den Land-Kreisen in Deutschland sagt: Viele Land-Kreise haben Probleme, wenn längere Zeit der Strom ausfällt. Dann haben Alters-Heime und Kranken-Häuser keinen Strom mehr. Ohne Strom funktionieren aber wichtige Geräte nicht mehr.

Die Partei "Die Grünen" sagt: Viele Katastrophen gibt es wegen dem Klima-Wandel. Die Bundes-Regierung muss deswegen ein großes Klima-Schutz-Programm machen. Sie muss viel mehr Geld für den Klima-Schutz ausgeben.

In Deutschland hat es in den vergangenen Jahren unter anderem mehrere schlimme Überschwemmungen gegeben. Zum Beispiel 2024 im Süden von Deutschland und 2021 in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Diese Woche war der Jahres-Tag von den Überflutungen von 2021. Damals sind vor allem im Ahr-Tal sehr viele Menschen gestorben. Der Fluss Ahr ist damals in sehr kurzer Zeit sehr stark gestiegen und hat ganze Ortschaften mitgerissen. Die Bewohner von der Region haben bei Gedenk-Feiern an die Toten erinnert.