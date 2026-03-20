Fach-Leute fordern bessere Regeln für Barriere-Freiheit

Fach-Leute fordern bessere Regeln für die Barrie-Freiheit in Deutschland. (IMAGO / imagebroker / Aleksei Isachenko)

Die Gruppe sagt: Ein neuer Plan von der Bundes-Regierung hilft Menschen mit Behinderung noch nicht genug. Die Bundes-Regierung will, dass Firmen weiter selbst entscheiden dürfen: Bauen wir etwas um, damit es barriere-frei ist oder machen wir das nicht? Das findet der Inklusions-Beirat nicht gut. Der Beirat sagt: Geschäfte und Firmen müssen für Menschen mit Behinderung besser erreichbar sein. Das soll auch gelten, wenn dafür ein Gebäude umgebaut werden muss.

Die Gruppe fordert auch: Wenn Menschen mit Behinderung benachteiligt werden, sollen Gesetze und Gerichte diesen Menschen besser helfen.