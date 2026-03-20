Nachrichten in
Einfacher Sprache


Fach-Leute fordern bessere Regeln für Barriere-Freiheit

Eine Gruppe von Fach-Leuten und Menschen mit Behinderung fordert bessere Regeln für die Barriere-Freiheit in Deutschland. Die Gruppe heißt: Inklusions-Beirat.

Audio herunterladen
Ein Mann in einem Roll-Stuhl fährt eine Rampe zu dem Eingang an einem Gebäude hoch.
Fach-Leute fordern bessere Regeln für die Barrie-Freiheit in Deutschland. (IMAGO / imagebroker / Aleksei Isachenko)
Die Gruppe sagt: Ein neuer Plan von der Bundes-Regierung hilft Menschen mit Behinderung noch nicht genug. Die Bundes-Regierung will, dass Firmen weiter selbst entscheiden dürfen: Bauen wir etwas um, damit es barriere-frei ist oder machen wir das nicht? Das findet der Inklusions-Beirat nicht gut. Der Beirat sagt: Geschäfte und Firmen müssen für Menschen mit Behinderung besser erreichbar sein. Das soll auch gelten, wenn dafür ein Gebäude umgebaut werden muss.
Die Gruppe fordert auch: Wenn Menschen mit Behinderung benachteiligt werden, sollen Gesetze und Gerichte diesen Menschen besser helfen.

Wörter-Buch

  • barriere-frei

    Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Damit ist gemeint: Auch Menschen mit Behinderungen können einen Ort gut benutzen. Wenn ein Haus zum Beispiel Aufzüge und Rampen hat, dann ist es für Rollstuhl-Fahrer barriere-frei. Aber auch Informationen sollen möglichst barriere-frei sein. Seh-behinderte Menschen brauchen zum Beispiel Informationen zum Anhören. Einfache Sprache ist auch ein Beitrag zur Barriere-Freiheit.

  • Inklusion

    Inklusion bedeutet: Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung leben zusammen. Menschen mit Behinderung können dieselben Schulen wie Menschen ohne Behinderung besuchen. Sie können auch gemeinsam arbeiten und wohnen. Menschen mit Behinderung gehören zur Gesellschaft dazu.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Gericht

    An einem Gericht entscheiden Richter und Richterinnen über Streit-Fälle. Sie kennen die Gesetze und entscheiden, ob jemand etwas Verbotenes getan hat.

zum Wörter-Buch