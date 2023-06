Silvio Berlusconi ist gestorben

Silvio Berlusconi ist tot. (picture alliance / AP Photo / Alessandra Tarantino)

Berlusconi hat 30 Jahre lang Politik gemacht. 1993 hat er angefangen. Er hat eine Partei mit dem Namen "Forza Italia" gegründet. "Forza Italia" heißt übersetzt: Kraft oder Stärke von Italien. Ein Jahr später ist Berlusconi zum 1. Mal Minister-Präsident geworden.

Berlusconi war aber schon vorher erfolgreich. Er hat als Bau-Unternehmer gearbeitet. Und ihm gehörten mehrere Fernseh-Sender. Und ihm gehörte lange auch der Fußball-Club AC Mailand.

Es gab aber auch Kritik an Berlusconi. Viele Menschen sagen: Er hat Italien schlechter gemacht. Am Ende von seinen insgesamt 9 Jahren als Regierungs-Chef hatte Italien zum Beispiel viele Schulden. Manche sagen auch: Berlusconi hat die Demokratie in Italien in Gefahr gebracht.

Es gab viele Skandale um Berlusconi. Er stand mehrmals vor Gericht. Es gab zum Beispiel Prozesse wegen Bestechung. Es ging aber auch um Partys mit viel Sex. Auf den Partys waren auch Mädchen unter 18 Jahren. 1 Mal ist Berlusconi verurteilt worden: Er hatte seine Steuern nicht gezahlt.