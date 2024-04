Viele Museen in Berlin sind auf der Museums-Insel. Dort liegt auch das Bode-Museum. Es bleibt jetzt auch am Dienstag geschlossen. (picture alliance / CHROMORANGE / KHSPR)

Um die Museen in Berlin kümmert sich eine Stiftung. Sie heißt "Stiftung Preußischer Kulturbesitz". Die Stiftung sagt: Wir haben zu wenig Geld. Das liegt an den hohen Gas-Preisen und an den hohen Kosten für die Mitarbeiter. Deshalb müssen wir weniger Geld ausgeben.

Die Museen bleiben deshalb jetzt zwei Tage in der Woche zu. An den anderen Tagen schließen die Museen früher. Es geht zum Beispiel um das Alte Museum und das Bode-Museum. Beide sind auf der berühmten Museums-Insel in Berlin.

Die Stiftung sagt aber auch: Wir müssen mehr Geld verdienen. Deshalb sollen erfolgreiche Ausstellungen länger öffnen. Dann können mehr Besucher in die Ausstellungen kommen. Im Sommer sollen die Ausstellungen bis 20 Uhr offen haben. Von Juli bis September kommen besonders viele Touristen nach Berlin.