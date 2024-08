In der Stadt Berlin erinnern Politiker an den Bau von der Mauer vor 63 Jahren. (Paul Zinken/dpa)

Deutschland war damals geteilt: Der Osten von Deutschland hieß DDR. Die DDR gehörte zu einer Länder-Gruppe mit Russland. Der Westen von Deutschland hieß BRD. Die BRD gehörte zu einer Länder-Gruppe mit den USA. Die beiden Länder-Gruppen waren Feinde.

West-Berlin war etwas Besonderes: Die Stadt gehörte zur Bundesrepublik. Aber sie lag mitten in der DDR. West-Berlin war also wie eine Insel. Viele Menschen aus der DDR wollten lieber in die BRD. Viele gingen nach West-Berlin. Das wollte die DDR-Regierung aber nicht. Deshalb hat sie am 13. August 1961 die Grenze um West-Berlin mit Zäunen und Mauern geschlossen. Sie wurde streng bewacht,

Die Menschen haben auch an die Opfer der Mauer erinnert. Viele Menschen haben nämlich versucht, aus der DDR nach West-Berlin zu fliehen. Mindestens 140 Menschen sind dabei gestorben. Viele wurden erschossen.

1990 wurde Deutschland wieder ein einzelner Staat. Berlin war nicht mehr geteilt. Die Mauer wurde abgebaut. Nur Teile der Mauer stehen noch als Denkmal.