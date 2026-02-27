Deutscher Film gewinnt bei Berlinale

Der Regisseur Ilker Catak hat für "Gelbe Briefe" den "Goldenen Bären" gewonnen. (picture alliance / dpa / POOL AFP / Ronny Hartmann)

Der Sieger-Film heißt "Gelbe Briefe". Der Regisseur ist İlker Çatak aus Berlin. In dem Film geht es um ein Künstler-Paar in dem Land Türkei. Die beiden wohnen in der türkischen Haupt-Stadt Ankara und sind politisch aktiv. Sie verlieren darum ihre Arbeit am Theater. In "Gelbe Briefe" geht es also um die Unterdrückung von Meinungen. Der Berlinale-Preis für den Film heißt "Goldener Bär".

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat den "Silbernen Bären" gewonnen. Das ist der Preis für die beste Haupt-Rolle in einem Film. Sandra Hüller hat den Preis für ihre Rolle in dem Film "Rose" bekommen. Sie spielt darin eine Frau im 17. Jahrhundert. Die Frau tut so, als ob sie ein Mann ist.

Den Großen Preis von der Jury hat der Film "Kurtulus" bekommen. Der Regisseur ist Emin Alper aus der Türkei. In dem Film geht es um 2 Dörfer. Die Menschen in den Dörfern hassen sich und bekämpfen einander. Insgesamt haben 22 Filme an dem Berlinale-Wettbewerb teilgenommen.