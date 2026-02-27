Nachrichten in
Deutscher Film gewinnt bei Berlinale

Die Berlinale ist ein wichtiges Film-Festival in der Stadt Berlin. Dabei gibt es auch einen Film-Wettbewerb. In diesem Jahr hat ein deutscher Film gewonnen. Das ist das letzte Mal im Jahr 2004 passiert.

Ilker Catak küsst auf der Bühne von der Berlinale seinen Preis.
Der Regisseur Ilker Catak hat für "Gelbe Briefe" den "Goldenen Bären" gewonnen. (picture alliance / dpa / POOL AFP / Ronny Hartmann)
Der Sieger-Film heißt "Gelbe Briefe". Der Regisseur ist İlker Çatak aus Berlin. In dem Film geht es um ein Künstler-Paar in dem Land Türkei. Die beiden wohnen in der türkischen Haupt-Stadt Ankara und sind politisch aktiv. Sie verlieren darum ihre Arbeit am Theater. In "Gelbe Briefe" geht es also um die Unterdrückung von Meinungen. Der Berlinale-Preis für den Film heißt "Goldener Bär".
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat den "Silbernen Bären" gewonnen. Das ist der Preis für die beste Haupt-Rolle in einem Film. Sandra Hüller hat den Preis für ihre Rolle in dem Film "Rose" bekommen. Sie spielt darin eine Frau im 17. Jahrhundert. Die Frau tut so, als ob sie ein Mann ist.
Den Großen Preis von der Jury hat der Film "Kurtulus" bekommen. Der Regisseur ist Emin Alper aus der Türkei. In dem Film geht es um 2 Dörfer. Die Menschen in den Dörfern hassen sich und bekämpfen einander. Insgesamt haben 22 Filme an dem Berlinale-Wettbewerb teilgenommen.
Wörter-Buch

  • Festival

    Ein Festival ist ein großes Kultur-Fest. Dabei geht es zum Beispiel um Musik, Filme oder Bücher. Ein Festival hat oft auch einen Wettbewerb: Der beste Film oder das beste Buch bekommt dann einen Preis. Die meisten Festivals sind immer wieder in derselben Stadt. Das Film-Festival in Berlin heißt zum Beispiel Berlinale.

  • Goldener Bär

    Der Goldene Bär ist der wichtigste Preis auf der Berlinale. Die Berlinale ist ein großes Film-Fest in Berlin. Wer den Preis bekommt, entscheidet die Jury. Die Jury ist eine Gruppe von bekannten und erfahrenen Film-Leuten: Regisseure und Regisseurinnen sowie Schauspielerinnen und Schauspieler.

  • Berlin

    Berlin ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Es ist auch die größte Stadt in Deutschland. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Berlin war früher geteilt: Bis zum Jahr 1990 gab es ein Ost-Berlin und ein West-Berlin. Beide gehörten zu verschiedenen Ländern. Heute ist Berlin auch ein Bundes-Land.

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

  • Türkei

    Die Türkei ist ein Land. Ein Teil von der Türkei gehört zu Europa. Der andere Teil gehört zu Asien. Die Hauptstadt der Türkei heißt Ankara. Die meisten Menschen in der Türkei sprechen Türkisch. Auch in Deutschland leben viele Türken. Ihre Eltern oder Großeltern sind früher nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten.

