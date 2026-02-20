Film-Festival Berlinale vergibt Ehren-Bären

Michelle Yeoh mit dem Preis "Goldener Ehren-Bär" (dpa / Britta Pedersen)

Es gibt auch einen Wettbewerb. 22 Filme machen mit. Eine Jury entscheidet, welcher Film der beste ist. Dieser Film bekommt den Preis "Goldener Bär". Und es gibt einen Ehren-Preis für Schauspieler oder Filme-Macher. Er heißt "Goldener Ehren-Bär".

In diesem Jahr hat die Schauspielerin Michelle Yeoh aus dem Land Malaysia den "Ehren-Bären" bekommen. Sie hat zum Beispiel in dem Hollywood-Film "Wicked" mitgespielt.

Viele bekannte Menschen kommen jedes Jahr zur Berlinale. Dieses Mal sind zum Beispiel dabei: Die Schauspielerin Pamela Anderson, der Schauspieler Ethan Hawke und die Sängerin Charli XCX.

Vor dem Beginn von dem Festival gab es Protest-Aktionen. Zum Beispiel gegen die Regierung im Land Iran. Eine Schauspielerin hat auf dem roten Teppich ein Schild hochgehalten. Darauf stand: "Freies Iran". Die Menschen im Iran wollen mehr Rechte und Freiheiten. Die Regierung will das aber nicht.

Die Berlinale endet am 22. Februar.