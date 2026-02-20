Nachrichten in
Einfacher Sprache


Film-Festival Berlinale vergibt Ehren-Bären

In der Stadt Berlin hat ein großes Film-Festival begonnen. Das Film-Festival heißt Berlinale. Es sind fast 300 Filme aus der ganzen Welt zu sehen.

Michelle Yeoh mit dem Preis "Goldener Ehren-Bär"
Michelle Yeoh mit dem Preis "Goldener Ehren-Bär" (dpa / Britta Pedersen)
Es gibt auch einen Wettbewerb. 22 Filme machen mit. Eine Jury entscheidet, welcher Film der beste ist. Dieser Film bekommt den Preis "Goldener Bär". Und es gibt einen Ehren-Preis für Schauspieler oder Filme-Macher. Er heißt "Goldener Ehren-Bär".
In diesem Jahr hat die Schauspielerin Michelle Yeoh aus dem Land Malaysia den "Ehren-Bären" bekommen. Sie hat zum Beispiel in dem Hollywood-Film "Wicked" mitgespielt.
Viele bekannte Menschen kommen jedes Jahr zur Berlinale. Dieses Mal sind zum Beispiel dabei: Die Schauspielerin Pamela Anderson, der Schauspieler Ethan Hawke und die Sängerin Charli XCX.
Vor dem Beginn von dem Festival gab es Protest-Aktionen. Zum Beispiel gegen die Regierung im Land Iran. Eine Schauspielerin hat auf dem roten Teppich ein Schild hochgehalten. Darauf stand: "Freies Iran". Die Menschen im Iran wollen mehr Rechte und Freiheiten. Die Regierung will das aber nicht.
Die Berlinale endet am 22. Februar.
Wörter-Buch

  • Film-Festival

    Bei einem Film-Festival kann man viele Kino-Filme sehen. Oft gibt es einen Wettbewerb: Der beste Film bekommt dann einen Preis. Festivals zeigen viele neue Filme. Wenn ein Film zum 1. Mal gezeigt wird, sagt man: Der Film hat Premiere.

  • Goldener Bär

    Der Goldene Bär ist der wichtigste Preis auf der Berlinale. Die Berlinale ist ein großes Film-Fest in Berlin. Wer den Preis bekommt, entscheidet die Jury. Die Jury ist eine Gruppe von bekannten und erfahrenen Film-Leuten: Regisseure und Regisseurinnen sowie Schauspielerinnen und Schauspieler.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

