Film-Festival Berlinale vergibt Ehren-Bären

Es gibt auch einen Wettbewerb. 22 Filme machen mit. Eine Jury entscheidet, welcher Film der beste ist. Dieser Film bekommt den Preis "Goldener Bär". Und es gibt einen Ehren-Preis für Schauspieler oder Filme-Macher. Er heißt "Goldener Ehren-Bär".
In diesem Jahr hat die Schauspielerin Michelle Yeoh aus dem Land Malaysia den "Ehren-Bären" bekommen. Sie hat zum Beispiel in dem Hollywood-Film "Wicked" mitgespielt.
Viele bekannte Menschen kommen jedes Jahr zur Berlinale. Dieses Mal sind zum Beispiel dabei: Die Schauspielerin Pamela Anderson, der Schauspieler Ethan Hawke und die Sängerin Charli XCX.
Vor dem Beginn von dem Festival gab es Protest-Aktionen. Zum Beispiel gegen die Regierung im Land Iran. Eine Schauspielerin hat auf dem roten Teppich ein Schild hochgehalten. Darauf stand: "Freies Iran". Die Menschen im Iran wollen mehr Rechte und Freiheiten. Die Regierung will das aber nicht.
Die Berlinale endet am 22. Februar.