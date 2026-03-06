Die Leiterin von der Berlinale darf bleiben

Die Leiter der Berlinale-Leiterin heißt Tricia Tuttle (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Tuttle muss sich aber an Regeln halten. Außerdem soll es Berater geben. Diese Regeln sollen dann für alle Kultur-Veranstaltungen des Bundes gelten.

Hintergrund ist ein Streit über die Berlinale. Bei der Preis-Verleihung hatte ein syrisch-palästinensischer Regisseur gesagt: Die Bundes-Regierung ist Partner von dem Land Israel. Deshalb hat die Bundes-Regierung auch eine Mit-Schuld an dem Völker-Mord im Gaza-Streifen.

Kultur-Staats-Minister Weimer hat gesagt: Diese Äußerungen sind gegen Israel. Tuttle hat falsch gehandelt.

Danach hat es Diskussionen darüber gegeben, ob Künstler und Künstlerinnen sich über den Krieg im Nahen Osten äußern dürfen.