Film-Festival in Berlin

In der Stadt Berlin ist das Film-Festival Berlinale. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In vielen Kinos und Theatern in der Stadt Berlin werden Filme gezeigt. Der Haupt-Preis ist der Goldene Bär für den besten Film. 20 Filme aus der ganzen Welt wollen diesen Preis gewinnen. 3 Filme davon sind aus Deutschland. Zum Beispiel „In Liebe, Eure Hilde“ von dem deutschen Regisseur Andreas Dresen. In dem Film geht es um eine mutige Frau: Sie kämpft gegen die National-Sozialisten.

Viele berühmte Regisseure, Schauspieler und Schauspielerinnen kommen nach Berlin. Darunter sind auch: Matt Damon, Lars Eidinger und Iris Berben.

Bevor die Berlinale begonnen hat, gab es eine Diskussion über die Partei AfD. Politiker und Politikerinnen von der AfD waren zur Eröffnungs-Feier eingeladen worden. Das haben viele Menschen kritisiert. Sie meinen: Die AfD ist gegen die Demokratie. Nach vielen Diskussionen haben die Organisatoren entschieden: Die AfD-Politiker dürfen nicht zur Eröffnungs-Feier kommen.