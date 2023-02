CDU gewinnt Wahl in Berlin

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner freut sich über seinen Wahlsieg. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die CDU hat 28 Prozent von den Stimmen bekommen. Die Partei SPD hat 18 Prozent bekommen. Die Partei die Grünen hat auch 18 Prozent bekommen. Die Links-Partei hat 12 Prozent bekommen. Und die Partei AfD hat 9 Prozent bekommen. Die Partei FDP ist jetzt nicht mehr im Parlament. Denn die FDP hat zu wenige Stimmen bekommen.

Bis jetzt ist Franziska Giffey Bürger-Meisterin von Berlin. Franziska Giffey ist von der Partei SPD. Jetzt möchte aber die CDU in Berlin regieren. Sie will, dass der nächste Bürger-Meister von der CDU ist. Aber alleine hat die CDU nicht genug Stimmen bekommen. Deshalb muss die CDU mit einer anderen Partei zusammen regieren. Das nennt man Koalition. Die CDU will die SPD fragen, ob sie eine Koalition mit ihr macht. Die CDU will auch die Grünen fragen, ob sie eine Koalition mit ihr machen. Doch es gibt noch eine andere Idee: Die SPD, die Grünen und die Links-Partei wollen auch zusammen regieren. Die 3 Parteien haben zusammen mehr als die Hälfte von den Stimmen bekommen. Es wird nun viele Gespräche geben. Erst danach weiß man, wer in Berlin regieren wird.