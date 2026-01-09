Nachrichten in
Alle Haushalte in Berlin haben wieder Strom

In der Stadt Berlin haben alle Haushalte wieder Strom. Die Strom-Leitungen wurden repariert. 4 Tage lang hatten etwa 100.000 Menschen keinen Strom. Grund für den Strom-Ausfall war ein Brand-Anschlag.

Renate wartet in Berlin während eines Stromausfalls in einer Notunterkunft darauf, dass ihr Handy lädt.
In Berlin müssen Menschen in einer Turnhalle übernachten, weil der Strom nach einem Anschlag ausgefallen ist. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
Viele Menschen in einigen Stadt-Teilen hatten kein Licht und keine Heizung. Viele Menschen in Berlin haben deshalb in Hotels geschlafen. Die Stadt Berlin bezahlt die Hotel-Zimmer. Es gab auch Not-Unterkünfte für die Menschen. Außerdem waren Schwimm-Bäder nachts geöffnet. Dort konnten sich die Menschen waschen und aufwärmen. Soldaten von der Bundes-Wehr haben den Menschen warmes Essen und Tee gebracht.
Die Strom-Kabel waren am Samstag durch einen Brand-Anschlag zerstört worden. Eine links-extremistische Gruppe hat in einem Text geschrieben: Wir haben die Strom-Kabel zerstört. Links-Extremisten wollen den Staat verändern.
Der Bürgermeister von Berlin heißt Kai Wegner. Er hat gesagt: In Zukunft wollen wir die Strom-Leitungen noch besser schützen. Es gibt aber auch Kritik an Wegner. Der Grund: Er hat Tennis gespielt, als der Strom-Ausfall begonnen hat. Kritiker meinen: Wegner hat sich nicht genug gekümmert.
Wörter-Buch

  • Berlin

    Berlin ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Es ist auch die größte Stadt in Deutschland. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Berlin war früher geteilt: Bis zum Jahr 1990 gab es ein Ost-Berlin und ein West-Berlin. Beide gehörten zu verschiedenen Ländern. Heute ist Berlin auch ein Bundes-Land.

  • links-extrem

    Links-Extreme finden, dass die Reichen zu viel zu sagen haben. Sie wollen den ganzen Staat verändern. Manche Links-extreme wollen auch die Demokratie abschaffen. Manche Links-extreme sind gewalt-tätig. Sie greifen zum Beispiel Polizisten an oder Neo-Nazis.

  • Strom

    Mit Strom kann man viele Geräte betreiben: zum Beispiel Lampen, Heizungen oder Kaffee-Maschinen. Die Geräte haben einen Stecker, den man in eine Steckdose steckt. Der Strom fließt durch Leitungen in der Wand. Für Strom muss man bezahlen. Den Preis sieht man auf der Strom-Abrechnung.

