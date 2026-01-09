Alle Haushalte in Berlin haben wieder Strom

In Berlin müssen Menschen in einer Turnhalle übernachten, weil der Strom nach einem Anschlag ausgefallen ist. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Viele Menschen in einigen Stadt-Teilen hatten kein Licht und keine Heizung. Viele Menschen in Berlin haben deshalb in Hotels geschlafen. Die Stadt Berlin bezahlt die Hotel-Zimmer. Es gab auch Not-Unterkünfte für die Menschen. Außerdem waren Schwimm-Bäder nachts geöffnet. Dort konnten sich die Menschen waschen und aufwärmen. Soldaten von der Bundes-Wehr haben den Menschen warmes Essen und Tee gebracht.

Die Strom-Kabel waren am Samstag durch einen Brand-Anschlag zerstört worden. Eine links-extremistische Gruppe hat in einem Text geschrieben: Wir haben die Strom-Kabel zerstört. Links-Extremisten wollen den Staat verändern.

Der Bürgermeister von Berlin heißt Kai Wegner. Er hat gesagt: In Zukunft wollen wir die Strom-Leitungen noch besser schützen. Es gibt aber auch Kritik an Wegner. Der Grund: Er hat Tennis gespielt, als der Strom-Ausfall begonnen hat. Kritiker meinen: Wegner hat sich nicht genug gekümmert.