Berlin wählt neu

In der Stadt Berlin muss noch einmal gewählt werden. (imago images/Emmanuele Contini)

Bei der Wahl im September 2021 sind viele Sachen schiefgegangen. Es gab zum Beispiel nicht genug Stimm-Zettel. Das sind die Zettel, wo man ankreuzt, wen man wählt. Außerdem gab es vor den Wahl-Lokalen so lange Warte-Schlangen, dass nicht alle ihre Stimme bis 18 Uhr abgeben konnten. Weil es viele Pannen gab, muss die Wahl wiederholt werden. Das hat das Bundes-Verfassungs-Gericht entschieden.

Am 12. Februar wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament von Berlin. In Berlin heißt das Parlament Abgeordneten-Haus. Auch die Bundestags-Wahlen müssen in Berlin wiederholt werden. Zumindest in einem Teil von den Abstimmungs-Bezirken. Das findet aber an einem anderen Tag statt.

Eine Wahl wiederholen ist etwas anderes als neu wählen. Die Parteien müssen zum Beispiel mit den selben Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Das Problem: Einige wollen jetzt nicht mehr, sind aus Berlin weggezogen oder gestorben.

Die Regierende Bürger-Meisterin von Berlin heißt Franziska Giffey. Giffey sagt: Dieses Mal wird es bei der Wahl keine Probleme geben.