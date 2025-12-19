Nachrichten in
Einfacher Sprache


Die Ukraine bekommt Geld von der Europäischen Union

Vor fast 4 Jahren hat Russland das Nachbar-Land Ukraine angegriffen. Das russische Militär hat Häuser, Strom-Werke und Wasser-Werke, Kranken-Häuser und Schulen zerstört. Die Ukraine braucht viel Geld für den Wieder-Aufbau. Die Europäische Union hat beraten, wie sie der Ukraine helfen kann. Jetzt haben sich die EU-Staaten geeinigt.

In Brüssel berät der Europäische Rat über Hilfen für die Ukraine.
EU-Gipfel in Brüssel (Michael Kappeler / dpa )
Die Einigung ist: Die Ukraine bekommt von der EU einen Kredit von 90 Milliarden Euro. Die Ukraine muss keine Zinsen für den Kredit bezahlen.
Die Verhandlungen waren sehr schwierig. Es gab auch den Vorschlag, dass die Ukraine russisches Vermögen bekommt. Sehr viel russisches Vermögen ist in dem Land Belgien. In Belgien gibt es den Finanz-Dienstleister Euroclear. Er verwaltet das russische Geld und russische Wert-Papiere. Das sind zum Beispiele Anleihen an Unternehmen oder an Aktien-Fonds. Vermutlich verwaltet Euroclear für Russland 210 Milliarden Euro.
Einige Länder in der EU wollten einen Teil von dem Geld der Ukraine geben. Als Kredit, damit die Ukraine damit die Häuser wieder aufbauen kann.
Andere Länder waren aber gegen die Auszahlung von dem russischen Geld an die Ukraine. Zu diesen Ländern gehörte auch Belgien. Das Land hat Strafen und Angriffe von Russland befürchtet. Belgien hat auch befürchtet, dass es Russland das Geld zurückzahlen muss. Dann wäre Belgien vielleicht pleite.
Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die Ukraine bekommt das Geld aus Russland nur unter bestimmten Bedingungen. Und zwar wenn Russland die Ukraine nicht für die Kriegs-Schäden bezahlt.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Kredit

    Kredit bedeutet: Geld leihen. Man kann zum Beispiel bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Das heißt: Man bekommt Geld von der Bank. Das Geld muss man später wieder zurück zahlen. Außerdem muss man noch etwas mehr bezahlen. Das sind die Zinsen.

  • Anleihen

    Anleihen sind Wert-Papiere. Sie sind eine bestimmte Menge Geld wert. Es gibt Anleihen von Ländern. Diese nennt man Staats-Anleihen. Anleihen von Firmen nennt man Unternehmens-Anleihen. Wer Anleihen kauft, leiht dem Staat oder dem Unternehmen Geld. Die Staaten und Unternehmen können dieses Geld dann ausgeben. Dafür zahlen sie den Käufern von den Anleihen eine Gebühr: die Zinsen.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

