Die Ukraine bekommt Geld von der Europäischen Union

EU-Gipfel in Brüssel (Michael Kappeler / dpa )

Die Einigung ist: Die Ukraine bekommt von der EU einen Kredit von 90 Milliarden Euro. Die Ukraine muss keine Zinsen für den Kredit bezahlen.

Die Verhandlungen waren sehr schwierig. Es gab auch den Vorschlag, dass die Ukraine russisches Vermögen bekommt. Sehr viel russisches Vermögen ist in dem Land Belgien. In Belgien gibt es den Finanz-Dienstleister Euroclear. Er verwaltet das russische Geld und russische Wert-Papiere. Das sind zum Beispiele Anleihen an Unternehmen oder an Aktien-Fonds. Vermutlich verwaltet Euroclear für Russland 210 Milliarden Euro.

Einige Länder in der EU wollten einen Teil von dem Geld der Ukraine geben. Als Kredit, damit die Ukraine damit die Häuser wieder aufbauen kann.

Andere Länder waren aber gegen die Auszahlung von dem russischen Geld an die Ukraine. Zu diesen Ländern gehörte auch Belgien. Das Land hat Strafen und Angriffe von Russland befürchtet. Belgien hat auch befürchtet, dass es Russland das Geld zurückzahlen muss. Dann wäre Belgien vielleicht pleite.

Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die Ukraine bekommt das Geld aus Russland nur unter bestimmten Bedingungen. Und zwar wenn Russland die Ukraine nicht für die Kriegs-Schäden bezahlt.