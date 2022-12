Krawalle in Belgien

Jugendliche mit marokkanischer Herkunft haben in der belgischen Stadt Brüssel randaliert. (picture alliance / dpa / BELGA / Nicolas Maeterlinck)

Die Randalierer waren junge Männer. Ihre Familien kommen aus Marokko. Sie sind nach dem Sieg von Marokko gegen Belgien bei der WM auf die Strassen gegangen. In der Hauptstadt Brüssel haben sie sehr viel kaputt gemacht. Sie haben Autos in Brand gesteckt, Steine in Schaufenster geworfen, Ampeln und Bänke beschädigt. Die Polizei hat Tränen-Gas und Wasser-Werfer eingesetzt.

Die Regierung von Belgien hat gesagt: Das war sehr schlimm. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Sie hat harte Strafen angekündigt. Die marokkanische Gemeinschaft in Belgien hat die Gewalt auch verurteilt.

Menschen mit marokkanischer Herkunft sind in Belgien die größte Einwanderer-Gruppe. Die meisten leben in Brüssel. Viele Jugendliche haben keine Arbeit. Wissenschaftler sagen: Die jungen Männer haben randaliert, weil sie sich benachteiligt fühlen.