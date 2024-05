Belarus verbietet Deutsche Welle

Belarus hat die Deutsche Welle verboten. (imago-images / Marc John)

Die Regierung von Belarus sagt: Der Sender ist extremistisch. Sie sagt aber nicht, was sie genau damit meint. In Deutschland gibt es viel Kritik. Das deutsche Außen-Ministerium sagt: Die Regierung in Belarus will unabhängige und kritische Medien einschüchtern. Und: Der Macht-Haber in Belarus will Kritiker unterdrücken.

Der Macht-Haber von Belarus heißt Alexander Lukaschenko. Manche sagen: Lukaschenko ist ein Diktator. Belarus hat gute Beziehungen zur Regierung in Russland. Zum Beispiel hilft Belarus beim russischen Krieg gegen die Ukraine.