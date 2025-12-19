Nachrichten in
Präsident von Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

In dem Land Belarus sind viele Menschen von der Opposition im Gefängnis. Jetzt sind mehr als 123 Gefangene freigelassen worden. Die bekanntesten von ihnen sind Maria Kolesnikowa und Ales Beljazki. Beljazki hat vor 3 Jahren den Friedens-Nobel-Preis bekommen.

Die belarussische Oppositions-Führerin Kolesnikowa
Die belarussische Oppositions-Führerin Kolesnikowa ist wieder frei (AFP / HANDOUT)
Alexander Lukaschenko ist Präsident von Belarus. Ein Vertreter von dem Land USA hat mit Lukaschenko über die Freilassung von den Gefangenen verhandelt. Die Regierung von Lukaschenko hat erklärt: Die USA wollen Strafen gegen die Wirtschaft in Belarus aufheben.
In Belarus können viele Menschen nicht frei leben. Die Regierung bestimmt, was die Menschen tun dürfen. Nach der Präsidentschafts-Wahl vor 5 Jahren hat es in Belarus viele Proteste gegeben. Die Menschen haben gesagt: Lukaschenko hat bei der Wahl betrogen. Maria Kolesnikowa hat die Proteste mit organisiert. Lukaschenko hat danach viele Menschen verhaften lassen.
Der Innen-Minister von Deutschland heißt Alexander Dobrindt. Er hat gesagt: 2 von den freigelassenen Gefangenen dürfen nach Deutschland kommen. Die zwei sind Maria Kolesnikowa und ein Mann, der Präsident in Belarus werden wollte. Der Mann heißt Viktor Babariko.
Wörter-Buch

  • Belarus

    Belarus ist ein Land in Ost-Europa. Früher hieß es Weiß-Russland. Die Haupt-Stadt heißt Minsk. Belarus ist eine Diktatur. Das heißt, die Menschen können dort nicht frei leben. Der Präsident von Belarus heißt Alexander Lukaschenko. Belarus gehörte früher zusammen mit Russland und anderen Ländern zur Sowjet-Union.

  • Opposition

    Opposition nennt man die Parteien in einem Land, die nicht regieren. Aufgabe der Opposition ist es, zu überwachen, ob die Regierung gute Arbeit leistet. In manchen Ländern wird die Opposition aber unterdrückt und daran gehindert, ihre Arbeit zu machen.

  • Nobel-Preis

    Der Nobel-Preis ist eine wichtige Auszeichnung. Ihn bekommen Menschen, die etwas besonderes für die Menschheit geschafft haben. Es gibt den Preis für Wissenschaftler aus den Fächern Physik, Chemie und Medizin. Außerdem gibt es einen Preis für Schriftsteller und einen für Menschen, die etwas Wichtiges für den Frieden getan haben. Jeder Gewinner bekommt fast eine Million Euro. Die Preise sind nach Alfred Nobel benannt. Das war ein Unternehmer. Er hat vor vielen Jahren das Geld für den Preis gegeben.

