Präsident von Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

Alexander Lukaschenko ist Präsident von Belarus. Ein Vertreter von dem Land USA hat mit Lukaschenko über die Freilassung von den Gefangenen verhandelt. Die Regierung von Lukaschenko hat erklärt: Die USA wollen Strafen gegen die Wirtschaft in Belarus aufheben.

In Belarus können viele Menschen nicht frei leben. Die Regierung bestimmt, was die Menschen tun dürfen. Nach der Präsidentschafts-Wahl vor 5 Jahren hat es in Belarus viele Proteste gegeben. Die Menschen haben gesagt: Lukaschenko hat bei der Wahl betrogen. Maria Kolesnikowa hat die Proteste mit organisiert. Lukaschenko hat danach viele Menschen verhaften lassen.

Der Innen-Minister von Deutschland heißt Alexander Dobrindt. Er hat gesagt: 2 von den freigelassenen Gefangenen dürfen nach Deutschland kommen. Die zwei sind Maria Kolesnikowa und ein Mann, der Präsident in Belarus werden wollte. Der Mann heißt Viktor Babariko.