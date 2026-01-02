2 große Vorurteile über Menschen mit Behinderung

Viele Menschen bekommen erst im Alter eine Behinderung. (IMAGO / Westend61)

Jürgen Dusel sagt: Das stimmt nicht. Die meisten Menschen mit Behinderung haben einen normalen Job. Sie brauchen keine Hilfe vom Staat.

Das 2. Vorurteil ist bei der Barriere-Freiheit. Viele Deutsche finden: Barriere-Freiheit ist zu teuer. Es betrifft nur wenige Menschen.

Jürgen Dusel sagt: Das ist falsch. Barriere-Freiheit betrifft uns alle. Die meisten Menschen bekommen ihre Behinderung erst später im Leben. Viele Menschen brauchen Barriere-Freiheit, wenn sie älter werden.

Dusel sagt: In anderen Ländern ist das Leben für Menschen mit Behinderungen einfacher. Zum Beispiel in den USA. Dort sind viele Kinos, Hotels und Restaurants barriere-frei.