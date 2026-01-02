Nachrichten in
Einfacher Sprache


2 große Vorurteile über Menschen mit Behinderung

In Deutschland gibt es immer noch viele Vorurteile über Menschen mit Behinderung. Das sagt Jürgen Dusel. Er ist Beauftragter für die Bundes-Regierung. Ein Vorurteil ist: Fast alle Menschen mit Behinderung leben von der Sozial-Hilfe.

Eine Frau hilft einer anderen Frau im Roll-Stuhl. Sie sind auf einem Küsten-Weg.
Viele Menschen bekommen erst im Alter eine Behinderung. (IMAGO / Westend61)
Jürgen Dusel sagt: Das stimmt nicht. Die meisten Menschen mit Behinderung haben einen normalen Job. Sie brauchen keine Hilfe vom Staat.
Das 2. Vorurteil ist bei der Barriere-Freiheit. Viele Deutsche finden: Barriere-Freiheit ist zu teuer. Es betrifft nur wenige Menschen.
Jürgen Dusel sagt: Das ist falsch. Barriere-Freiheit betrifft uns alle. Die meisten Menschen bekommen ihre Behinderung erst später im Leben. Viele Menschen brauchen Barriere-Freiheit, wenn sie älter werden.
Dusel sagt: In anderen Ländern ist das Leben für Menschen mit Behinderungen einfacher. Zum Beispiel in den USA. Dort sind viele Kinos, Hotels und Restaurants barriere-frei.
Wörter-Buch

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • barriere-frei

    Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Damit ist gemeint: Auch Menschen mit Behinderungen können einen Ort gut benutzen. Wenn ein Haus zum Beispiel Aufzüge und Rampen hat, dann ist es für Rollstuhl-Fahrer barriere-frei. Aber auch Informationen sollen möglichst barriere-frei sein. Seh-behinderte Menschen brauchen zum Beispiel Informationen zum Anhören. Einfache Sprache ist auch ein Beitrag zur Barriere-Freiheit.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

zum Wörter-Buch