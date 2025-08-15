Viele Menschen mit Behinderung erleben im Alltag Diskriminierung

600 Menschen mit Behinderung wurden gefragt: Was sind eure Erfahrungen mit Diskriminierung? (imago images / Westend61 / Jose Carlos Ichiro via www.imago-images.de)

Diskriminierung kann bedeuten: Jemand bekommt keine Arbeits-Stelle, weil er eine Behinderung hat. Oder: Jemand wird wegen einer Behinderung ausgelacht. Zum Beispiel in der Straßen-Bahn oder in einem Restaurant.

Die Organisation "Aktion Mensch" hat mehr als 600 Menschen mit Behinderung gefragt: Was sind eure Erfahrungen mit Diskriminierung? Mehr als die Hälfte sagt: Ich kenne Diskriminierung im Alltag. Einige sagen sogar: Ich erlebe fast jeden Tag Diskriminierung.

Viele Menschen mit Behinderung sagen: Ich weiß nicht, wie ich ich mich gegen Diskriminierung wehren soll. Einige sagen sogar: Ich bleibe fast nur noch zu Hause.

Die Organisation "Aktion Mensch" sagt: Das Ergebnis von der Umfrage ist erschreckend. Die Bundes-Regierung muss mehr für die Rechte von Menschen mit Behinderung tun. "Aktion-Mensch" sagt auch: Das ist nicht nur die Aufgabe von der Politik. Jeder Mensch in Deutschland kann sich für Gleich-Berechtigung einsetzen.