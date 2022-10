Menschen mit und ohne Behinderung tauschen Arbeit

In den Werk-Stätten werden ganz verschiedene Produkte gemacht. (imago stock&people)

Diesen Tag nennen die Werk-Stätten „Schicht-Wechsel“. Er ist in diesem Jahr am 22. September gewesen. In ganz Deutschland haben mehr als 70 Werk-Stätten an der Aktion teilgenommen.

Die Werk-Stätten wollen, dass Menschen ohne Behinderung Vorurteile abbauen können. Diese Menschen sollen sehen, wie viel in den Werk-Stätten geleistet wird. Die Menschen sollen die unterschiedlichen Produkte und Dienst-Leistungen kennen lernen, die in den Werk-Stätten gemacht werden.

Menschen mit Behinderung sollen die Arbeit außerhalb von Werk-Stätten kennen lernen. Manche Menschen mit Behinderung wollen eigentlich nicht in einer Werk-Statt arbeiten. Sie finden aber keine andere Arbeit. In vielen Firmen sagen die Besitzerinnen und Besitzer: Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist zu kompliziert. Durch die Aktion „Schicht-Wechsel“ sollen sie ausprobieren, ob eine Zusammen-Arbeit nicht doch funktioniert.