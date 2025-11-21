Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Aktivistin für Menschen mit Behinderung: Alice Wong ist tot

Die US-Amerikanerin Alice Wong hat sich ihr Leben lang für Menschen mit Behinderung eingesetzt. Sie war eine Aktivistin. Alice Wong hat gesagt: Menschen mit Behinderung sollen so leben, wie sie es sich wünschen. Niemand anders soll darüber entscheiden. Jetzt ist Alice Wong gestorben.

Alice Wong (r.) sitzt in einem Roll-Stuhl. Sie schaut auf ihre Freundin Sandy Ho neben ihr.
Die Aktivistin Alice Wong an ihrem 50. Geburtstag im März 2024. An ihrer Seite: ihre Freundin Sandy Ho. (AP / Sandy Ho)
Alice Wong ist 51 Jahre alt geworden. Sie hatte Muskel-Schwund. Das ist eine Nerven-Krankheit. Die Krankheit lässt die Muskeln im Körper immer schwächer werden. Alice Wong hatte deshalb einen Elektro-Rollstuhl. Ein Gerät half ihr beim Atmen.
Alice Wong hatte also selbst eine Behinderung. Sie wusste: Es ist wichtig, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen ernst nimmt. Menschen mit Behinderungen wollen möglichst unabhängig leben. Dafür hat Alice Wong gekämpft.
Alice Wong hat Bücher geschrieben. Außerdem hat sie eine Internet-Seite gemacht. Dort können Menschen mit Behinderungen über ihr Leben und ihre Erfahrungen schreiben. Die Internet-Seite heißt: Disability Visibility Project. Das ist Englisch und bedeutet: Behinderungen sichtbar machen.
Alice Wong ist am 14. November in San Francisco gestorben. Das ist eine Stadt im Westen von dem Land USA.
Wörter-Buch

  • Aktivist oder Aktivistin

    Ein Aktivist oder eine Aktivistin will etwas in der Gesellschaft verändern. Viele Aktivisten wollen zum Beispiel mehr Klima-Schutz. Andere Aktivisten wollen mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Aktivisten machen oft Aktionen. Sie setzen sich zum Beispiel irgendwo hin und blockieren etwas, etwa eine Straße oder einen Eingang zu einem Gebäude. So wollen die Aktivisten Aufmerksamkeit für ihr Thema bekommen.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

