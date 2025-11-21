Die Aktivistin Alice Wong an ihrem 50. Geburtstag im März 2024. An ihrer Seite: ihre Freundin Sandy Ho. (AP / Sandy Ho)

Alice Wong ist 51 Jahre alt geworden. Sie hatte Muskel-Schwund. Das ist eine Nerven-Krankheit. Die Krankheit lässt die Muskeln im Körper immer schwächer werden. Alice Wong hatte deshalb einen Elektro-Rollstuhl. Ein Gerät half ihr beim Atmen.

Alice Wong hatte also selbst eine Behinderung. Sie wusste: Es ist wichtig, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen ernst nimmt. Menschen mit Behinderungen wollen möglichst unabhängig leben. Dafür hat Alice Wong gekämpft.

Alice Wong hat Bücher geschrieben. Außerdem hat sie eine Internet-Seite gemacht. Dort können Menschen mit Behinderungen über ihr Leben und ihre Erfahrungen schreiben. Die Internet-Seite heißt: Disability Visibility Project. Das ist Englisch und bedeutet: Behinderungen sichtbar machen.

Alice Wong ist am 14. November in San Francisco gestorben. Das ist eine Stadt im Westen von dem Land USA.