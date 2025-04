Beethoven-Museum für gehör-lose Menschen

Das Beethoven-Haus ist ein Museum in der Stadt Baden in dem Land Österreich. In dem Haus hat früher einmal der berühmte Musiker Ludwig van Beethoven gewohnt. Er konnte immer schlechter hören. Am Ende war er taub. Das Museum will, dass Gehör-lose mehr Zugang zu Kultur bekommen. Jetzt gibt es ein neues Inklusions-Projekt.