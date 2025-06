Mitglieder von dem Behinderten-Parlament in Berlin sitzen im Abgeordneten-Haus. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die Beauftragten haben jetzt gesagt: Mehr Menschen mit Behinderung sollten in der Politik mit-bestimmen können. Sie sollten zum Beispiel ein Amt in ihrer Stadt oder in ihrem Ort bekommen. Oder sie sollten ins Parlament kommen. Die Beauftragten sagen aber auch: Für viele Menschen mit Behinderung ist es schwierig, in der Politik mitzumachen. Denn viele Bereiche in der Politik sind nicht barriere-frei.

Darum fordern die Beauftragten: Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung, damit sie in der Politik mitmachen können. Manche brauchen zum Beispiel eine Person, die ihnen hilft. Für diese Unterstützung sollte es ein Gesetz geben.