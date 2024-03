Bayern verbietet Gender-Sprache

In Bayern ist die Gender-Sprache in Behörden, Hochschulen und Schulen nun verboten. (picture alliance / blickwinkel / McPHOTO / C. Ohde)

Auch in anderen Bundes-Ländern gibt es schon Gender-Verbote. In Bayern ist es so: Die Gender-Sprache darf in Schulen, Hoch-Schulen und Behörden nicht mehr benutzt werden. Die bayerische Regierung sagt: Sprache muss klar und verständlich sein. Aber Wörter mit einem Sternchen oder einem Doppel-Punkt sind nicht so leicht zu lesen. Deshalb verbieten wir die Gender-Sprache.

Der Deutsche Lehrer-Verband findet das Verbot gut. Der Verband sagt: Das Gender-Sternchen kann auch als Ausgrenzung verstanden werden.

Die Bundes-Schüler-Konferenz ist anderer Meinung. Sie sagt: Das Verbot in Bayern greift in die persönliche Freiheit von Schülerinnen und Schülern ein. Das finden wir nicht gut. Die Bundes-Schüler-Konferenz vertritt Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland.