Neuer Trainer für Bayern München

Vincent Kompany wird neuer Trainer bei den Bayern (Martin Rickett / PA Wire / dpa)

Die Chefs von Bayern München haben lange nach einem neuen Trainer gesucht. Denn bisher hat Thomas Tuchel den Verein trainiert. Aber die Chefs von München haben schon vor ein paar Monaten entschieden: Wir verlängern den Vertrag mit Tuchel nicht mehr. Er muss am Ende von der Bundes-Liga-Saison aufhören.

Danach haben die Bayern-Chefs mit vielen Trainern gesprochen. Aber keiner von diesen Trainern wollte bei den Bayern anfangen. Jetzt kommt Kompany nach München. Er sagt: Ich freue mich sehr, neuer Trainer von den Bayern zu sein.

Beim FC Bayern läuft es im Moment nicht so gut. Sie sind 3. in der Bundes-Liga geworden. Davor waren sie viele Jahre lang deutscher Fußball-Meister. Und auch im DFB-Pokal und in der Champions League hat der FC Bayern keine Titel gewonnen.