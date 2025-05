FC Bayern München feiert Meisterschaft

Thomas Müller jubelt mit der Meister-Schale. (dpa / Sven Hoppe)

Die Spieler haben nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach die Meister-Schale in die Luft gehalten. In der Luft war ganz viel Konfetti. Eigentlich endet die Bundes-Liga-Saison am 17. Mai. Aber schon vorher stand fest: Keine andere Mannschaft kann mehr auf den 1. Platz kommen. Für den FC Bayern München ist es schon der 34. Meister-Titel.

Es gibt nach dem Ende von der Fußball-Bundesliga noch eine Meisterschafts-Feier für den Verein: Dann sollen alle Spieler in der Stadt München auf dem Balkon von dem Rathaus stehen. Da kommt auch der Ober-Bürgermeister und gratuliert der Mannschaft.

Andere Mannschaften hatten keinen Grund zu feiern. Die Mannschaften VfL Bochum und Holstein Kiel waren in dieser Saison die schlechtesten Mannschaften. Sie sind darum aus der 1. Bundes-Liga abgestiegen. Das bedeutet: In der nächsten Saison spielen sie in der 2. Bundes-Liga.